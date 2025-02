Além da segurança

A discussão sobre a regulamentação do mototáxi no Grande ABC não pode se restringir à segurança, ainda que esse fator por si só já justificasse a proibição da atividade, como ocorreu na Capital. As empresas de transporte alertam para outras consequências, como a queda na demanda do sistema de ônibus e a necessidade de aumento nos subsídios, impactando diretamente as finanças municipais. A preocupação decorre ante a redução expressiva no uso do modal evidenciada pela pesquisa origem-destino, que aponta diminuição de 51% nos deslocamentos por coletivos na região nos últimos anos. Sem análise abrangente, a implantação irrestrita desse tipo de serviço pode aprofundar o problema.

Quando entrou no mercado, sem nenhuma regulação, o mototáxi ampliou a concorrência, mas em condições desiguais. O transporte coletivo obedece a diretrizes definidas pelo poder público, sujeitando-se a fiscalização e obrigações contratuais que garantem a oferta regular do serviço em toda a cidade. Já o mototaxista atende principalmente trajetos curtos, captando passageiros de maneira mais flexível, sem cumprir os mesmos padrões exigidos das concessionárias. Esse desequilíbrio gera impactos inclusive na mobilidade urbana, pois a transferência de passageiros para um modal não regulamentado pode comprometer a viabilidade dos serviços que respondem por regiões mais afastadas.

Diante desse cenário, exposto em ampla reportagem publicada nesta edição do Diário, qualquer decisão sobre a regulamentação do mototáxi no Grande ABC deve considerar também os argumentos apresentados pelas empresas de transporte coletivo. A concorrência deve ocorrer de maneira equilibrada, com regras cristalinas e fiscalização eficiente. A simples liberação de qualquer outra atividade sem medidas compensatórias pode comprometer o sistema de ônibus e os investimentos necessários para sua manutenção. O debate precisa envolver todos os setores impactados, garantindo que a mobilidade urbana se mantenha eficiente e acessível para a população. É preciso deixar a demagogia de lado.