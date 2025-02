Palanque acabou, diz o chefe do Cidadania em apoio a Marcelo Lima

Presidente do Cidadania em São Bernardo, Milton Villela diz que a “responsabilidade” que o partido tem com a cidade levou a maior parte da bancada de vereadores da agremiação – três de cinco – a aderir ao prefeito Marcelo Lima (Podemos), com quem disputou o segundo turno da eleição, em outubro.

“Acabou o palanque político”, declarou Villela em entrevista ao Diário, rejeitando a ideia de “terceiro turno”. “Não vamos fazer oposição por oposição. O governo está começando e a eleição acabou. A população fez a escolha dela, isso é a democracia. E cabe a nós a responsabilidade por uma cidade melhor”, completou.

Lima derrotou o deputado federal Alex Manente (Cidadania) no pleito. O candidato do Podemos somou 205.831 votos, ou 55,74% dos válidos. Já o desafiante contabilizou 163.429, ou 44,26%. Os adversários fizeram uma das campanhas mais agressivas do Grande ABC, com intensa troca de insultos e acusações.

Na Câmara, o Cidadania fez cinco cadeiras. Assim que a legislatura começou, três vereadores do partido declararam apoio à administração. Julinho Fuzari assumiu a liderança do governo de Marcelo Lima. Pery Cartola e Estevão Camolesi passaram à bancada da situação. Apenas João Viana e Shell Gomes seguem como críticos ao prefeito.

Milton Villela comentou que endossa o movimento de Julinho Fuzari, da oposição à situação. “Defendo essa atitude, sou favorável”, pontuou. “Eu, na condição de presidente, desejo que todos estejam lá (alinhados com o governo), e cada um tem que se posicionar a favor”, completou.

O dirigente partidário endossou o desejo de todo o grupo do Cidadania de “caminhar junto” da gestão Marcelo Lima. Apesar do alinhamento político pós-eleitoral da maioria da bancada, Villela disse “respeitar um ou outro pensamento diferente”.

Fuzari reiterou as palavras do presidente municipal. “Não podemos misturar os mandatos. Eu mantenho a coerência (ao votar). Nunca gostei desse jargão, situação e oposição. Enquanto parlamentar, creio que temos de acabar com essa polarização. Temos de pensar no que é bom para a cidade”, argumentou o líder do governo.

Em recente entrevista ao Diário, Alex Manente evitou avaliar os primeiros dias de governo de Marcelo Lima. “Não tenho como fazer uma avaliação ainda. Estamos num momento muito inicial. O que posso dizer é que sempre estarei à disposição de São Bernardo”, disse o deputado, que ainda neste semestre deve assumir a presidência do Cidadania no Estado de São Paulo.