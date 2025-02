Veja números sorteados da Mega-Sena desta quinta-feira (13)

O sorteio 2.828 da Mega-Sena ocorreu nesta quinta-feira (13), em São Paulo, com prêmio de R$ 53 milhões para quem acertar as seis dezenas. Os números sorteados foram 15-21-25-55-58-59. No sorteio mais recente, realizado na terça-feira (11), ninguém levou o prêmio máximo.

As chances de vencer em cada sorteio são determinadas pelo número de dezenas apostadas e pelo tipo de aposta escolhida. Para apostas simples, que consistem em apenas seis dezenas e têm um custo R$ 5, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa. Por outro lado, para apostas que incluem 15 dezenas, que é o limite máximo, o valor sobe para R$ 22.522,50, e a chance de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, também segundo a Caixa.

A Mega Sena realiza três sorteios por semana: às terças-feiras, quintas-feiras e sábados. As apostas mínimas custam R$ 5 e podem ser feitas pela internet até às 19h, em qualquer lotérica ou no site da Caixa Econômica Federal.

LEIA MAIS:

Mega-Sena acumula após sorteio sem vencedores e pode pagar R$ 53 milhões