Bolsas de NY fecham em alta em meio a nova etapa sobre tarifas recíprocas

As bolsas americanas fecharam em alta em reação ao anúncio de nova etapa sobre tarifas recíprocas por parte do presidente Donald Trump na tarde desta quinta-feira, 13. O governo americano pediu que sejam enviadas propostas sobre potenciais países que serão afetados e as medidas não entram imediatamente em vigor.

O índice Dow Jones subiu 0,77%, a 44.711,43 pontos, o S&P 500 avançou 1,04%, a 6.115,07 pontos, enquanto o Nasdaq teve leve avanço de 1,50%, a 19.945,64 pontos.

O presidente afirmou que cobrará uma tarifa recíproca, atingindo quaisquer países que apliquem restrições a produtos americanos. "Nem mais, nem menos", disse Trump em post na plataforma Truth Social. Para efeitos da medida, Trump afirmou que as medidas levarão em conta o imposto sobre valor agregado, "que é muito mais punitivo do que uma tarifa".

Pela manhã, o país divulgou o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês), que subiu acima do esperado em base mensal e no comparativo anual. Segundo a Capital Economics. Na avaliação do High Frequency Economics, os números não fornecem argumentos para que o Federal Reserve (Fed) reduza as taxas de juros.

Entre as ações individuais, a Cisco Systems subiu 2,09% depois que a empresa divulgou lucros e receitas do segundo trimestre fiscal que superaram as expectativas de Wall Street. "À medida que a IA se torna mais difundida, estamos bem posicionados para ajudar nossos clientes a dimensionar sua infraestrutura de rede, aumentar seus requisitos de capacidade de dados e adotar a melhor segurança de IA da categoria", disse o CEO Chuck Robbins. A Cisco também melhorou a projeção para receita do ano.

A AppLovin disparou 24% depois que a empresa de monetização de aplicativos relatou lucro por ação e receita acima do esperado, além de atualizar as projeções.