Gabigol abre álbum de fotos e publica cliques românticos ao lado de Rafaella, irmã de Neymar Jr.

Apaixonados! Gabriel Barbosa compartilhou com os seguidores nesta quinta-feira, dia 13, um álbum de fotos com registros ao lado da namorada, Rafaella, a irmã de Neymar Jr.

O casal reatou o namoro em dezembro de 2024 e a confirmação veio após a influenciadora postar fotos beijando o jogador de futebol, mas apagou logo depois. Os dois mantêm uma relação marcada por idas e vindas desde 2015.

Nos cliques postados no Instagram do atleta, é possível vê-los curtindo momentos especiais. Em uma das fotos, os dois aparecem passeando com um cachorrinho e, até, um momento de Rafaella comendo manga próximo ao namorado.