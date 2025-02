Hyundai anuncia chegada do Novo Kona Hybrid

A Hyundai anunciou a chegada do Novo Kona Hybrid ao mercado brasileiro em abril. O SUV, globalmente em sua segunda geração, está maior e cheio de inovações. Com motorização híbrida, vai completar o portfólio de veículos eletrificados da Hyundai no Brasil, recentemente renovado com o Ioniq 5, 100% elétrico.

“Estamos trazendo para o Brasil a configuração híbrida, cada vez mais procurada pelo consumidor, na forma de um veículo com design e nível de equipamentos impressionantes, como é o caso do Novo Kona Hybrid. Trata-se de um modelo com especificação e tamanho que o configuram no topo entre seus concorrentes diretos e o credenciam a competir fortemente nas categorias superiores. Ele dá continuidade à renovação e ampliação de nosso portfólio no País, agora com a opção de motorização híbrida aliando-se às variações a combustão e totalmente eletrificadas”, comenta Oscar Castro, diretor executivo de Vendas da Hyundai Motor Brasil.

O SUV estará disponível em duas opções de configuração, Ultimate e Signature. Serão cinco as possibilidades de cores externas: Branco Atlas, Cinza Ecotronic Matte, Preto Abyss Perolizado, Cinza Cyber Metálico e Cinza Pérola. No interior, também será possível escolher por acabamentos em preto ou cinza. Preços serão informados mais próximo do início das vendas em abril.

O Novo Kona Hybrid apresenta design repleto de linhas futuristas e audaciosas, e vem equipado com a tecnologia Seamless Lighting, que conecta os faróis através de uma faixa de luz contínua. O conjunto óptico em full LED é harmonizado com o para-choque dianteiro, com acabamento tridimensional, que reforça a percepção de sofisticação e robustez. As rodas de liga leve diamantadas de 18 polegadas trazem o estilo exclusivo da família Kona e complementam o layout ousado e dinâmico do SUV.

Internamente, o Novo Kona Hybrid mantém a linguagem sofisticada e esportiva, com destaque para o painel de instrumentos digital configurável full TFT de 12,3 polegadas integrado à multimídia, de mesmo tamanho. A tecnologia Shift by Wire, exclusiva em sua categoria, apresenta o câmbio de direção diretamente na alavanca à direita do volante. O veículo também oferece seletor de modo de condução no console central.

Os assentos exclusivos Slim Seat foram desenvolvidos para garantir o máximo de conforto e sensação de amplitude interna para os ocupantes. Carregador de smartphone sem fio, banco do motorista com ajuste elétrico e conexão Apple Car Play/Android Auto sem fio são outros dos destaques que compõem o pacote de conveniências ao condutor. Na versão Signature, somam-se o teto solar elétrico, bancos em couro, luz ambiente configurável e porta-malas e freio de estacionamento com acionamento elétrico.

Nos itens de segurança, assistente de frenagem autônomo, monitoramento de tráfego cruzado traseiro, assistente de ponto cego, assistente de permanência e centralização em faixa, controle de cruzeiro adaptativo, sensor de estacionamento estarão disponíveis para ambas as versões a serem comercializadas no Brasil. Na versão Signature, adicionam-se ainda a câmera 360º e a câmera para monitoramento de ponto cego.

Com 4.350 mm de comprimento, 1.825 mm de largura, 1.580 mm de altura e 2.660 mm de entre-eixos, o Novo Kona Hybrid supera em tamanho praticamente todos os seus concorrentes da categoria de SUVs compactos, e oferece ao mercado dimensões comparáveis a veículos de categorias superiores. A plataforma do Novo KONA Hybrid apresenta suspensão traseira “Multi-Link” com braços oscilantes independentes e amortecedores a gás, que garantem estabilidade em curvas, segurança em altas velocidades e menos oscilações laterais da carroceria, se comparado a sistemas semi-independentes adotados em veículos de porte similar.

Equipado com motor Kappa 1.6 com injeção direta de combustível (GDI) associado à transmissão DCT de seis velocidades, é acompanhado por motor elétrico com bateria principal de Íons de lítio e capacidade de 1,32 kWh. O carro conta com sistema híbrido de última geração, com alta eficiência energética e Nota A em sua categoria pela classificação do Inmetro. A potência máxima combinada é de 141 cv, enquanto o torque máximo combinado do veículo é de 27 kgfm.

Outra novidade que acompanhará a chegada do Novo Kona Hybrid ao Brasil será o canal utilizado para compartilhar mais informações com os clientes interessados: o WhatsApp. A partir de agora, todos aqueles que desejarem receber conteúdos sobre o veículo e ficar por dentro de novidades, podem entrar em contato com o canal de WhatsApp oficial da Hyundai Brasil ou pelo número 800-770-3355. As informações serão disponibilizadas ao longo do tempo, até o momento de início das vendas em abril.