'Luigi Mangione: O Assassino do CEO' estreia em fevereiro na Max e ID

O Max e o ID anunciam o especial Luigi Mangione: O Assassino do CEO, um documentário que mergulha nos mistérios que cercam a prisão de Luigi Mangione, acusado de assassinar o CEO da United Healthcare. Com uma hora de duração, a produção questiona como um jovem de prestígio e riqueza poderia, supostamente, cometer um crime tão brutal. O documentário estreia na plataforma de streaming Max em 17 de fevereiro, e no canal ID em 21 de fevereiro, às 22h10.

Na manhã de 4 de dezembro de 2024, o CEO Brian Thompson foi fatalmente baleado em frente a um hotel em Manhattan, enquanto se dirigia a uma conferência. O crime brutal desencadeou uma intensa caçada policial, resultando na prisão de Luigi Mangione, de 26 anos, em 9 de dezembro, na cidade de Altoona, Pensilvânia, em uma operação conjunta entre a polícia de Nova York e o FBI. No entanto, à medida que novos detalhes emergem – incluindo a descoberta de um manifesto –, crescem as dúvidas sobre o caso e os possíveis motivos do crime.

Investigação e bastidores

O documentário é conduzido pelo apresentador e produtor executivo Dan Abrams, ao lado de especialistas, pessoas da indústria e fontes próximas a Mangione. A investigação analisa seu estado mental, as teorias que cercam os eventos e as reviravoltas que surgiram após sua prisão. A produção é assinada pela Twist Media e Wheelhouse, em parceria com Law & Crime para o ID (Investigation Discovery).