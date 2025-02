Unesp divulga terceira chamada do Vestibular 2025; veja lista

A Unesp (Universidade Estadual Paulista) divulgou, na manhã desta quinta-feira (13), a terceira chamada do Vestibular 2025, que oferece 6.596 vagas em 24 cidades. Os candidatos já podem consultar a lista nos sites oficiais da Unesp e da Fundação Vunesp.

As matrículas para os convocados nesta etapa serão realizadas de forma virtual nos dias 13 e 14 de fevereiro. O acesso estará disponível tanto pelo site da Vunesp quanto pelo Sisgrad (Sistema de Graduação da Unesp).

Simultaneamente, também ocorrerá a matrícula da terceira chamada do Processo Seletivo “Olimpíadas Científicas Unesp 2025”, que disponibiliza 449 vagas adicionais para participantes e medalhistas de olimpíadas do conhecimento. A consulta dos convocados estará acessível nos mesmos sites.

Cursos e política de inclusão

A Unesp mantém o SRVEBP (Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública), garantindo que 50% das vagas em cada curso sejam destinadas a alunos que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas. Dentro dessa reserva, 35% das vagas são destinadas a candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas.

Além disso, 934 vagas são exclusivas para alunos do ensino público por meio do Provão Paulista, consolidando uma maioria de ingressantes oriundos de escolas públicas desde 2017.

Os cursos do Vestibular Unesp 2025 estão distribuídos entre os seguintes municípios:

Araçatuba (126 vagas);

Araraquara (764);

Assis (352);

Bauru (992);

Botucatu (538);

Dracena (70);

Franca (369);

Guaratinguetá (274);

Ilha Solteira (265);

Itapeva (66);

Jaboticabal (252);

Marília (400);

Ourinhos (54);

Presidente Prudente (529);

Registro (64);

Rio Claro (423);

Rosana (58);

São João da Boa Vista (70);

São José do Rio Preto (391);

São José dos Campos (108);

São Paulo (185);

São Vicente (72);

Sorocaba (72);

Tupã (102).

Vagas remanescentes e ingresso pelo Enem

Os candidatos que prestaram o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) em 2023 ou 2024 também terão a oportunidade de ingressar na Unesp por meio do preenchimento de vagas remanescentes do Vestibular 2025. Não é necessário ter se inscrito previamente no vestibular para participar dessa etapa.

Os interessados poderão declarar interesse e participar das chamadas seguintes para matrícula entre os dias 28 de fevereiro e 7 de março, após a apuração da sexta chamada do Vestibular Unesp. O cadastramento será gratuito e deverá ser feito pelo site da Vunesp.

O calendário completo de matrículas na Unesp, considerando todas as formas de ingresso, prevê chamadas até o dia 14 de março, além da relação adicional de matrículas realizadas posteriormente.