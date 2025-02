MC Daniel relata acontecimentos estranhos e pede oração

MC Daniel postou na última quarta-feira, dia 12, um clique de sua porta de vidro estilhaçada no chão e fez um pedido aos fãs. Nos Stories do Instagram, o cantor relatou alguns acontecimentos estranhos e disse para orarem por sua vida, pela de Lorena Maria, sua companheira, e de seu futuro filho, fruto do relacionamento.

Segundo ele, na última terça-feira, dia 11, a correntinha de ouro usada pela noiva que representava o filho que ainda está por vir estourou sozinha do pescoço dela, mas o que chamou a atenção do casal foi o que aconteceu na quarta-feira, pois se depararam com a porta de entrada de vidro completamente quebrada.

Estranhando dois acontecimentos inusitados envolvendo as conquistas deles, MC Daniel apelou para as redes sociais e desabafou com os seguidores:

Ontem o cordão de ouro simbolizando meu filho estourou sozinho no pescoço da Lorena, agora a porta de vidro da entrada caiu sozinha. O que está acontecendo?, questionou ele.

Em outro vídeo, o funkeiro continuou o desabafo:

- Agora a porta de vidro caiu sozinha na casa nova, eu nem mostrei a casa ainda. Meu Deus do céu, o que é isso? Por favor, que vocês orem pela minha vida, pela vida da Lorena, que a gente precisa disso [?] Não sei se é mau-olhado, não sei se é inveja, não sei se tem algo contra a gente, se tem algum espírito que está confuso, mas isso não é normal, não, gente.

Ele ainda escreveu:

Quem gosta de nós, quem gosta da minha família, quem zela pela vinda do nosso filho... Por favor, orem por nós. Estamos precisando. Não sei o que está acontecendo.