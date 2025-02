Rio Grande da serra está sediando a exposição “Bandeiras do Grande ABC - Valorização de uma Região com os Símbolos dos Seus Territórios”, do artista Dener de Sousa, no saguão do anfiteatro municipal Primeira Dama Zulmira Jardim Teixeira, até o dia 7 de março. A mostra apresenta nove obras que representam as bandeiras oficiais das sete cidades do ABC Paulista, do Estado de São Paulo e do Brasil.

A exposição “Bandeiras do Grande ABC - valorização de uma região com os símbolos dos seus territórios” apresenta 9 pinturas que representam as bandeiras oficiais das sete cidades do ABC Paulista, do Estado de São Paulo e do Brasil, realizadas a partir da técnica de aerografia. O projeto de Dener de Sousa se debruça sobre a visualidade dos símbolos oficiais, acrescidos de movimento devido à habilidade do pintor ao imitar as ondulações dos tecidos ao vento. Característica percebida em diversas produções de Sousa é a escolha do artista por temas ao mesmo tempo, comuns e inesperados, colocando em destaque assuntos que, em geral, passam despercebidos ou são naturalizados no cotidiano das pessoas. No caso de expor o conjunto inédito de pinturas das bandeiras, com suas respectivas reproduções táteis e áudio descrições, o artista evidencia dois campos de conhecimento: a vexilologia, estudo das bandeiras, e a heráldica, estudo dos brasões.

Ao observar as bandeiras que representam as cidades do ABC Paulista, se destaca a presença dos brasões municipais na maioria delas, com exceção da bandeira de Ribeirão Pires, que é uma síntese gráfica do brasão da cidade, inclusive carregando elementos deste, como as cores, a flor de Lis e a cruz de Santo André. Este último é um crucifixo em forma de X, aparece na maioria das bandeiras das cidades e representa a origem da região a partir da Vila de Santo André da Borda do Campo.



A bandeira de Mauá apresenta as cores azul e branco ao fundo, com o brasão da cidade sobre a parte branca. O símbolo apresenta uma roda dentada, em referência ao desenvolvimento industrial, abaixo uma faixa prata remete ao rio Tamanduateí, que tem sua nascente no município, e a locomotiva é uma homenagem ao Barão de Mauá. A roda dentada também é vista na bandeira de São Caetano do Sul. Destaca-se a bandeira de Rio Grande da Serra pela valorização ambiental da cidade, a exemplo do rio que surge em meio à serra que conecta ao litoral, em referência ao Rio Grande, importante bacia hidrográfica da região.



A observação dos símbolos oficiais, a qual Dener de Sousa nos convida, é um exercício de investigação da história e suas narrativas, do poder de comunicação dos signos e compreensão dos valores atribuídos aos locais e às pessoas que os habitam. Tal prática também permite outro exercício: avaliar se estes signos continuam a representar os valores desejados pelas sociedades contemporâneas. Um exercício de história, memória e imaginação sobre como são as sociedades que desejamos construir e viver, enquanto corpo coletivo.

Maria Luiza Meneses.“As bandeiras do ABC Paulista simbolizam a identidade e a história de uma região marcada por lutas sociais. Sua exibição inclusiva, com recursos acessíveis, reforça valores de igualdade e pertencimento, reafirmando a relevância da diversidade na construção coletiva.” – Henrique Celso, Presidente do Instituto Modernista.