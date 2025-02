Polícia Militar recupera carro roubado e prende suspeito em Mauá

A PM (Polícia Militar) recuperou um veículo roubado durante uma ação na Avenida Capitão João, no bairro Vila Nossa Senhora das Vitórias, em Mauá, na noite desta quarta-feira (12) . O motorista foi preso em flagrante por receptação.





De acordo com a corporação, equipes da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) patrulhavam a região quando suspeitaram de um VW Gol com placas falsas. O condutor acelerado e mudado de faixa bruscamente ao notar a presença dos policiais, sendo abordado logo em seguida.





Na vistoria, os agentes identificaram sinais de adulteração no chassi e nos vidros. Ao fim da análise, foi constatado que o chassi original pertencia a um veículo roubado.

O suspeito foi levado ao 1º Distrito Policial de Mauá, onde o caso foi registrado como flagrante por receptação.