Palavra do Leitor - 13 de fevereiro de 2025

Elvis Presley

Em dezembro de 2024, o Diário publicou uma relevante reportagem abordando o custo das Câmaras Municipais no Grande ABC. Nesta matéria foi demonstrado que a Câmara de São Caetano é a mais cara da região e uma das que mais gastam em todo Estado de São Paulo. Agora, na edição do dia 12, ficamos sabendo que os “nobres edis” consumiram 45 minutos de uma sessão discutindo um projeto de lei que cria o Dia do Elvis Presley na cidade. Não basta ser a mais cara, tem que ser também ineficiente e ter pautas supérfluas.

Francisco de Oliveira Junior

Santo André

Merenda escolar

Venho solicitar a entrega completa da merenda e do material escolar das crianças da Creche Espaço Criança. As crianças tiveram que almoçar arroz, feijão e ovo e só tomam um copo de leite no café da manhã. Além disso, os uniformes e materiais escolares ainda não foram entregues. A Prefeitura tem verba de sobra para educação e saúde, repassadas pela União e Estado, bem como arrecada muito para isso. Vocês têm almoçado somente arroz, feijão e ovo? Estou repassando a reclamação para a Ouvidoria, Estado e União sobre a merenda escolar incompleta e ausência dos materiais e uniformes escolares, bem como aos jornais locais.





Bruno Silva

Diadema

Golpe

‘Oito de Janeiro e o perdão de 1979’ (Opinião, ontem). Lendo o artigo, fiquei com a impressão de que a tentativa de provocar um golpe de Estado por parte de militares que não estavam aceitando o resultado das urnas democráticas, motivados pela turba demolidora, não passou de uma Festa da Selma (ou na Selva ?). Relembro que a anistia de 1979 foi uma negociação para a volta da democracia com o encerramento do regime ditatorial militar (1964 a 1985). Equiparar dois momentos absolutamente diferentes da nossa história é distorcer os fatos!

João Paulo Mendes Parreira

São Caetano

Inelegibilidade

O projeto que reduz a inelegibilidade pela Justiça no Brasil visa proteger Jair Bolsonaro? Mas não é exagero torná-lo inelegível por oito anos, condenado por abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação? Com Lula aconteceu pior. Condenado em várias instâncias e por diversos tribunais, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, saiu da prisão para presidir o Brasil. De que adiantam as brigas? Sempre se dá um jeitinho para salvar companheiros e, pior, submetidos ao escrutínio das urnas, o povo os elege. Será que o problema não está na compra de votos? Sinceramente, não sei onde vai esse imbróglio. Uns prendem, outros soltam. Para quem está de fora, mais parece uma briga de egos.

Luciana Lins

Campinas (SP)