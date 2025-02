Falta de planejamento

A transição de governo em Diadema expôs problema sério na gestão da Educação. O encerramento do mandato de José de Filippi Júnior (PT) sem o encaminhamento adequado para a reposição de profissionais prejudicou o início do ano letivo. A necessidade de convocar servidores que estavam em lista de espera de concurso público demonstra a irresponsabilidade administrativa do petista, que, derrotado nas urnas na tentativa de reeleição, não se preocupou em garantir sequer o funcionamento das escolas. Lamentável. Dezenas de salas de aula ficaram sem professores, comprometendo milhares de alunos. A reposição de recursos humanos teve de ser tomada de forma emergencial pela nova gestão.

O impacto da desorganização do governo Filippi se estendeu além da falta de profissionais para tocarem o dia da dia dos colégios. A ausência de planejamento também atingiu o fornecimento de kits escolares, uniformes e mochilas, elementos fundamentais para a rotina dos estudantes. A administração anterior sequer solicitou os materiais dentro do prazo adequado, obrigando a atual gestão a reorganizar processos e buscar alternativas rápidas para evitar o pior. O caso diademense mostra, de forma cristalina, o quanto fazem mal à cidadania administrações populistas que só se preocupam com a continuidade dos serviços públicos na medida em que os eleitores sigam fiéis aos seus interesses partidários.

O governo Taka assumiu com o desafio imediato de corrigir falhas deixadas pela administração anterior, reorganizando contratações e retomando os trâmites necessários para garantir o funcionamento das escolas. Era o que precisava ser feito. Todavia, o episódio reforça ser imprescindível criar mecanismo institucional que impeça a descontinuidade de serviços essenciais. Uma gestão responsável deve garantir que a troca de comando do Paço ocorra sem prejuízos à população. A educação tem de ser tratada com seriedade, assegurando condições para ensino de qualidade desde o primeiro dia de aula. Qualquer descuido compromete o aprendizado dos alunos e afeta diretamente o futuro das atuais gerações.