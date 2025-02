Pix apresenta instabilidade nesta quinta (13) e afeta vários bancos

O sistema de pagamentos instantâneos Pix apresentou instabilidade na manhã desta quinta-feira (13), afetando clientes de diversas instituições financeiras, incluindo Bradesco, Nubank, Banco do Brasil, Inter, Santander e Itaú.

De acordo com o portal Downdetector, que monitora o funcionamento de serviços online, as falhas começaram a ser reportadas por volta das 8h38 (horário de Brasília), atingindo um pico de mais de 3.800 reclamações às 9h04.





A instabilidade gerou um aumento repentino nas buscas por termos como "problema Pix hoje", "Pix está fora do ar" e "Pix não está funcionando" no Google Trends, refletindo a preocupação dos usuários com a falha no sistema.





A origem do problema ainda não foi oficialmente confirmada pelo Banco Central, responsável pelo Pix. A falha desta quinta-feira é semelhante à registrada no último dia 7, quando o sistema também apresentou instabilidade temporária.





Até o momento, algumas instituições financeiras informaram que estão cientes do problema e trabalham para normalizar o serviço o mais rápido possível. Usuários relatam dificuldades tanto para enviar quanto para receber pagamentos por meio da plataforma.