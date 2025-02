Palmeiras escala os titulares contra Inter pela recuperação

Distante da situação ideal no Paulistão, o Palmeiras deve colocar todo o foco na recuperação e, hoje (19h30), tem boa chance de reconquistar a confiança jogando contra a Inter de Limeira, no Interior.

Após sequência de escalações alternativas no campeonato, que resultaram em retrospecto de apenas uma vitória nas últimas cinco rodadas, o treinador Abel Ferreira deve finalmente escalar os titulares no Alviverde, com a intenção de ter força máxima na reta final da fase de grupos.

Os resultados oscilantes deixam o Verdão fora da zona de classificação a quatro partidas do fim da primeira fase. Atualmente, o Palmeiras é terceiro colocado do Grupo D, com 13 pontos.

Porém, mesmo jogando fora de casa, o Alviverde tem boa oportunidade diante da Inter de Limeira, que briga contra o rebaixamento, e segura a lanterna da Chave A, somando apenas seis pontos.