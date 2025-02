S.Paulo mira se aproximar da classificação em Brasília

Mesmo sem vencer há duas rodadas, o São Paulo mantém a vaga ao mata-mata do Paulista na mão, e tem o favoritismo para encarar o Velo Clube. Apesar de o Tricolor ser mandante, o jogo não ocorrerá no MorumBis, mas sim no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, às 21h30.

Uma vitória hoje praticamente confirma o São Paulo nas quartas de final. Com 14 pontos, o clube lidera o Grupo B, seguido pelo Guarani, com 11. Já o Noroeste é o primeiro time fora do G-2, com sete pontos, metade do acumulado pelo Tricolor.

Já o modesto Velo Clube é o lanterna da Chave D, com cinco pontos, lutando contra o rebaixamento. De volta à Primeira Divisão paulista após 45 anos, a equipe anunciou que o compromisso de hoje será o primeiro da história do clube fora do Estado, e também, significará a primeira viagem de avião da delegação do time.