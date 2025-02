Laboratório de Santo André investe R$ 10 mi em tecnologia

A Octalab Farmácia de Manipulação, de Santo André, empresa com 22 anos de atuação, inicia um novo ciclo de crescimento, com destaque para inovação tecnológica. O laboratório planeja expandir sua atuação em diversos segmentos da saúde, com ênfase nas áreas de oftalmologia e urologia.

A empresa destinou cerca de R$ 10 milhões para ampliar sua capacidade de produção e desenvolver novas soluções tecnológicas, com o objetivo de diversificar ainda mais seu portfólio e melhorar a qualidade de seus medicamentos.

Murilo Perilo, diretor comercial e de marketing da Octalab identificou que o principal desafio dos aplicadores de medicamentos injetáveis é a falta de controle sobre a agenda de atendimentos, o que impacta no planejamento financeiro e na gestão das clínicas. “Embora possuam habilidades técnicas excepcionais, muitos desses profissionais enfrentam dificuldades em gestão financeira, vendas e marketing, que limita o crescimento de seus negócios”.

A utilização de inteligência artificial foi a solução encontrada pela empresa, com o desenvolvimento da ferramenta Octavia. Essa IA oferece aos profissionais de saúde suporte na gestão de agendas, no uso dos produtos injetáveis e na otimização do atendimento ao paciente, além de aumentar a produtividade das clínicas.