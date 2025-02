Grupo tenta fugir da PM, mas é preso com armas e carro furtado em Ribeirão

Três homens foram presos após uma perseguição policial em Ribeirão Pires. Segundo a Polícia Militar, os suspeitos estavam em um Ford Ka branco e teriam tentado fugir ao receber ordem de parada na Rua XV de Novembro, onde havia denúncia de um roubo a um casa em andamento na tarde desta quarta-feira (12).





A fuga seguiu por diversas vias do município até a rua Arthur Gonçalves Couto, onde cinco indivíduos tentaram sair do veículo. Três deles foram detidos no local, enquanto outros dois escaparam para uma área de mata fechada.





Com um dos presos, os policiais encontraram um revólver calibre 32 com seis munições intactas. Dentro do carro, foram apreendidas luvas, máscaras balaclava e ferramentas usadas para furtos. Durante buscas na região, a PM localizou mais dois revólveres calibre 38, também municiados.





O veículo usado pelos suspeitos estava com placas adulteradas e, após consulta ao chassi, foi constatado que se tratava de um carro furtado. Os detidos foram encaminhados ao 1º Distrito Policial de Ribeirão Pires, onde o caso foi registrado.