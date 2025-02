Reunião debate opções para o turismo nas cidades de região

O fortalecimento do turismo na região foi tema de encontro realizado pelo Sehal (Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação do Grande ABC) com representantes das prefeituras. Intenção foi destacar as características de cada município e alinhar propostas com o poder público. As ideias visam, especialmente, impulsionar a área gastronômica.

Entre as principais propostas estão: festival gastronômico regional; incentivo ao turismo esportivo; fortalecimento do turismo religioso; estímulo ao turismo de pesca e a criação de um guia gastronômico e de turismo regional.

O encontro marcou o início de um trabalho conjunto entre representantes do setor para transformar o Grande ABC em um destino turístico mais competitivo. “A partir das ideias discutidas, o próximo desafio será viabilizar as propostas e envolver os municípios na implementação. A reunião foi surpreendente e proveitosa”, disse Beto Moreira, presidente do Sehal.

Para o dirigente, a região precisa ser vista além de sua característica fabril, industrial. “Temos de mostrar o que o (Grande) ABC tem, deixar de exportar turistas, difundir nosso potencial. Aqui, conseguimos atender melhor ou à altura da Capital”, considerou Beto. Os participantes destacaram diferentes frentes para integrar as sete cidades.

“Temos grande potencial para investir no turismo esportivo. Incentivar uma meia maratona regional em parceria com a iniciativa privada e o poder público. Trazer as pessoas pra cá. Com um novo produto, é possível ocupar os hotéis da região e potencializar a gastronomia”, Andrea Giugliani, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de São Caetano.

“O nosso desafio é desenvolver a atividade pesqueira, já somos conhecidos pela região pesqueira, mas precisamos de mais investimentos nessa área e valorização desse setor, que traz muita gente de outros locais, especialmente da Zona Leste de São Paulo”, afirmou Cícero Firmino da Silva, o Martinha, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Mauá.

“Podemos fazer um portal de turismo consolidado regionalmente. É necessário fortalecer a IGR (Instância de Governança Regional) e a ABCTur que trabalham para promover o segmento na região. Hoje temos apenas três cidades com ações concretas: Santo André, São Bernardo e Ribeirão Pires. É fundamental a participação e integração dos municípios”, disse Rubens Gallino Junior, gerente de Turismo de Santo André.

“Um festival gastronômico regional é uma iniciativa importante para potencializar os estabelecimentos, incentivar a participação do consumidor e levar o nome da região para fora, para o Estado e outros municípios”, disse Fábio Damas, membro do Contur- São Caetano e diretor do Sehal.

“Esta união é importante para criarmos um circuito do Grande ABC e tornar exponencial a visualização de todas as cidades. Há coisas acontecendo em cada cidade e falta mais divulgação. Temos eventos em várias áreas, mas seja da área esportiva ou gastronômica é preciso integrar. Todos ganham!”, afirmou Humberto Bueno, membro do Comtur-São Bernardo.

“O turismo de Rio Grande da Serra é religioso, que precisa ser amplamente divulgado, o seu itinerário passa por áreas urbanas e estradas de terra da região de proteção aos mananciais. O trajeto oferece uma imersão na natureza e na história da Região, porém pouco conhecido. Também precisamos criar um boulevard gastronômico na cidade”, disse Débora Lopes, do Comtur de Rio Grande da Serra.