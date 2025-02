‘BBB’: será que o público cansou?

Os resultados do lado de fora mostram certo estresse por parte do público Em todo começo do BBB, da Globo, ou mesmo de A Fazenda, na Record, especialmente em suas temporadas mais recentes, tornaram-se mais frequentes as reclamações em cima de participantes mal escolhidos, falta de competitividade, excesso de ‘plantas’, sonolências em muitas situações, provas arrastadas, críticas ao diretor e até mesmo aos seus apresentadores.

Nos bastidores, isto é visto com certa naturalidade, dentro dos planos, porque existe a confiança de que, a partir de um determinado instante, o que era considerado ruim no começo, passa, de maneira bem natural, a despertar atenção de todos e dá lugar a um maior envolvimento.

Tudo bem, mas ainda assim, trata-se de uma situação que, se não é alarmante, já faz por merecer melhor análise, mesmo porque esses períodos regulares de insatisfação, além de mais extensos, têm atingido níveis de desgaste bem escancarados.

E mesmo sabendo que, em um determinado instante, o público acabará entregando os pontos e se curvará à tentação, será que não é chegada a hora, no caso do BBB e de A Fazenda, em repensar e cada um reestruturar um mesmo modelo que não se altera há tantos anos?

E preciso considerar que hoje, em ambos os formatos, já existem rotinas desde sempre pré-estabelecidas, que são cansativas e podem vir a ser ainda mais entediantes a ponto de acelerar desgastes e precipitar afastamentos.

Hoje, entre festas, excesso de gravados e edições sonolentas, as maiores surpresas limitam-se só aos dias da eliminação. É quase nada, concorda?

TV tudo





Negócio maluco O problema, e é por aí que Globo e Record devem ser preocupar, é que os seus realities shows, BBB e A Fazenda, foram aos poucos se transformando em roteiros shows. Os participantes entram todos devidamente ensaiados por esses coaches que já existem e amparados por Adms, as máquinas de votos. Coisas que levam a perder o encanto. Um timaço Já temos quase uma seleção, entre aqueles que até agora foram procurados pela Band para o lugar de Denílson no Jogo Aberto. Olha só: Marcos, Cafu, Cicinho, Paulo Nunes, Vampeta e Kléber Gladiador. Se bobear, melhor até que a nossa principal. Meio assim A transmissão alternativa da Record, agora em parceria com os Desimpedidos, ainda não decolou ou não alcançou os mesmos resultados de antes, tempos do Silvio Luiz, Bola e Carioca. O silêncio interno é perturbador. Silêncio preocupante A venda da Rede Transamérica de Rádio – seis emissoras – ainda causa estranheza e enorme preocupação entre os seus funcionários. Até agora ninguém sabe como vai ficar. Confirmado O novo presidente do Flamengo, Luís Eduardo Batista, o Bap, tem como promessa de campanha investir pesado na TV Fla e fazer sua operação semelhante à das grandes emissoras. O narrador João Guilherme, menguista juramentado, foi o primeiro a ser acertado. Xuxa no SBT A informação é que uma nova visita de Xuxa ao SBT vai acontecer na próxima segunda-feira. E que, além do programa da Patrícia Abravanel, poderá envolver uma participação especial na novela A Floresta Encantada. A emissora, oficialmente, ainda não se manifesta. Carnaval Intérprete de Miranda em Volta por Cima, Gabriela Dias vai desfilar pelo Salgueiro nesse Carnaval. O convite partiu de Viviane Araújo, que também está na novela, com consentimento da presidência da escola. Agora, vamos combinar: como samba essa Viviane. Não tem pra ninguém. Tudo certo Para o próximo dia 21, já se confirma a volta do Tela de Sucessos ao SBT. Todas as sextas-feiras, após o Programa do Ratinho. Na paz Após selar sua saída da Record, Luiz Bacci decidiu dar um tempo para ele mesmo, antes de ouvir novas propostas de trabalho. O próximo compromisso é uma viagem de férias ao Exterior, com seus familiares. Preparação A propósito de reality show, a Record já está avançando nos preparativos do Power Couple, que estreia em abril. Foram todos disparados os convites para os casais participantes e a ‘mansão’, em Itapecerica, já está com a reforma em fase final. Felipe Andreoli e Rafa Brites (foto) são os apresentadores do Power Couple. Bate-Rebate - Até as pessoas mais próximas entendem que Vitória Strada, se não mudar o comportamento no BBB, cai nas próximas eliminações. - E apontam: em meio a tanta gente com história de vida difícil, ela virou meio que patricinha. - A TV Brasil estreia nesta quinta feira, às 23h, a série Dias de Luta, em cinco episódios. - Trabalho que se aprofunda na reflexão sobre datas que moldaram a história do Brasil.Produção da Estratos Filmes. - Curiosidade: o primeiro nome pensado para o longa Minha Vida com Shurastey, que será dirigido por Afonso Poyart, foi Gabriel Leone. - Leone, intérprete de Senna, agora vai fazer a série Véspera na Max. - Assim, Nicolas Prattes assumiu o protagonismo nessa história real do influenciador digital Jesse Koz. - Ele embarcou em uma jornada pelas Américas ao lado de seu cachorro, Shurastey, da raça golden retriever, em um Fusca 1978. - O brasileiro e seu cachorro faleceram em um trágico acidente de trânsito, em maio de 2022.





C’est fini

Humberto Martins tem se dedicado muito ao mundo do cinema nesses últimos tempos. Agora, por exemplo, concluiu as filmagens de Tudo que é sólido, em Minas Gerais, com direção de Márcio Heleno Soares. Trabalho que promete surpreender. Humberto viverá um vilão implacável, conhecido como ‘Rei do Bicho’. Deve ser lançado ainda este ano.

Colaborou José Carlos Nery