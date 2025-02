Obra ‘Ele, Vocês E Eu – Reflexões Cristãs’ ganha segunda edição

O jornalista e escritor Pedro Pimenta lança, neste sábado (15/2), a reedição de seu primeiro livro Ele, Vocês E Eu – Reflexões Cristãs. Na ocasião, o autor irá comemorar também mais um aniversário. O evento de lançamento será realizado das 16h às 20h, na Câmara Municipal de São Bernardo, localizada na Praça Samuel Sabatini, 50 – Centro. O estacionamento é gratuito.

Neste livro, Pedro Pimenta traz narrativas atuais, em formato de crônicas, detalhando situações inusitadas, histórias reais e observações feitas em lugares diferentes com pessoas ora desconhecidas, ora conhecidas pelo autor. Essa é a segunda edição do livro, que vendeu 5.000 exemplares com a versão anterior.

Além desta obra literária, que trafega entre a motivação, religiosidade e lições de vida, Pedro Pimenta tem outros três livros editados e caminhando também para segunda edição. São eles: Crônicas do Coração – um convite à reflexão; Cenários da Alma – Tempo de Reflexão; e 7 dias com Jesus – uma jornada rumo ao coração de Deus.