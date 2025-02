‘Rango de Quebrada’ revela histórias e comidas nas ruas

O jornalista e escritor Marcelo Mendez lança nesta sexta-feira (14) seu primeiro filme, o curta-metragem Rango de Quebrada, em que ele passeia pela cidade de Santo André visitando locais de comida boa e histórias. O lançamento será no Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes (Rua Senador Fláquer, 110 – Centro), com entrada franca.

“A ideia surgiu do meu estômago e do jornalismo”, brinca. “Há muitas formas de se fazer jornalismo. Temos exemplos como Lester Bangs, músico e jornalista (crítico da revista Rolling Stone) e Arthur Veríssimo (referência da revista Trip), que usam de nossa profissão, e de todas as possibilidades que ela apresenta, para contar histórias. E eu decidi fazer isso com Rango de Quebrada”, acrescenta Marcelo Mendez.

Segundo o jornalista, o curta-metragem, que levou um ano para ser produzido, é um passeio pelas comidas que estão pelas ruas, acessíveis ao povo que precisa comer no ‘”rolê” do trabalho. “Entre os lugares que visitei estão o Yakissoba do André, a Pizzaria Nova Grife e seu preço popular de R$ 20, a Cozinha Popular no Bangu com qualidade e preço justo e o Gelinho da Lu, que fez de uma receita da infância dela o seu bem-sucedido meio de vida”, diz. Rango de Quebrada é um projeto produzido com recursos da Lei Paulo Gustavo.

Marcelo Mendez é jornalista, escritor, produtor cultural, com intensa atuação em Santo André. É autor de quatro livros, sendo três deles com foco em Santo André. São eles: Contos da Várzea e Outros Blues, que traz crônicas sobre o futebol de várzea da cidade; O Baile dos Corações em Fúria, sobre a cena musical underground de Santo André; e o romance Estranhos Noturnos, que passeia pela cidade em duas décadas de vida cultural (anos 1980 e 1990). Mendez também escreveu Palmeiras – 100 anos de academia.