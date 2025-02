Santo André recebe a magia do circo

O picadeiro está pronto para receber o respeitável público em um espetáculo que promete muita diversão e gargalhadas. Neste sábado (15), um dos maiores circo da América Latina, Happy Day Circus, monta sua lona ao lado do Atrium Shopping, em Santo André. As famílias e crianças que amam a atmosfera podem curtir a atração até 16 de março.

Malabaristas, trapezistas, acrobatas e contorcionistas protagonizam números surpreendentes, enquanto o Globo da Morte desafia cinco motociclistas a acelerarem juntos, realizando manobras radicais de tirar o fôlego. Palhaços garantem as risadas, e a trilha sonora embala cada momento de magia e encantamento.

Com uma estrutura de 5.000 m², o Happy Day Circus une tradição circense e tecnologia para criar um espetáculo dinâmico e imersivo, repleto de música, dança e performances inesquecíveis para todas as idades.

As apresentações são realizadas às segundas, quartas, quintas e sextas, às 20h, e aos sábados, domingos e feriados, às 16h, 18h e 20h, com sessões de 90 minutos.

Para tornar a experiência ainda mais completa, o circo conta com uma praça de alimentação recheada de delícias clássicas como pipoca, cachorro-quente, algodão doce, churros, maçã do amor e muito mais.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site da Sympla ou na bilheteria do circo. Crianças com até 12 anos pagam R$ 10. Já estudantes, idosos acima de 60 anos, professores da rede pública e pessoas com deficiência pagam meia entrada. As vagas são limitadas à lotação máxima do local por sessão.