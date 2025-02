São Caetano vence com um a menos e assume vice-liderança

Em boa fase na Série A-4 do Paulista, o São Caetano fez outro grande exibição na noite de ontem, e com um a menos durante quase toda a partida, bateu o Araçatuba por 3 a 0, no Estádio Anacleto Campanella.

Logo aos oito minutos, Di Bonito foi expulso por causa de pisão durante confusão com atacante adversário. Em desvantagem numérica, o São Caetano pouco produziu na primeira etapa.

Mas a conversa no vestiário no intervalo pareceu ter surtido efeito positivo e, logo no primeiro minuto do segundo tempo, Fábio Azevedo mandou para o gol após cobrança de escanteio, abrindo o placar para o Azulão. Aos 13, Fábio Azevedo apareceu de novo, em outro escanteio, e ampliou.

Vinícius Spaniol foi quem fechou a conta para o Azulão, aos 15 minutos.

O São Caetano ocupa agora a segunda colocação da divisão, com 12 pontos, atrás apenas do Paulista, que soma 18.