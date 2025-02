Com dois golaços de Alexiel, Sto.André fica perto do G-8

O Santo André parece ter se encontrado na disputa da Série A-2 do Paulista. Jogando fora de casa, o Ramalhão conseguiu uma boa vitória, por 3 a 1, contra o São José, ontem à noite, no Vale do paraíba. Assim, o time andreense engatou série de três jogos invictos no Estadual.

A partida teve um início eletrizante, Alexiel, em noite de golaços, aos cinco minutos, aproveitou o vacilo da zaga e mandou um forte chute de fora da área, abrindo o placar para o Santo André. Mas a festa durou apenas três minutos, já que Fabrício ficou sozinho na área para empatar o jogo.

Logo depois, aos 12, Alexiel, apareceu de novo para acertou um lindo voleio após cruzamento de Bruno Camilo, e colocou o time andreense novamente em vantagem.

A segunda etapa foi morna, mas, ao apagar das luzes, Nycollas Lopo encontrou Juninho livre em um contra-ataque, que trombou com o goleiro fora da área e só empurrou para o fundo gol, para fechar a conta e garantir os três pontos para o Ramalhão.

O resultado aproxima o time andreense do G-8. Com 11 pontos, a equipe está apenas a dois do Capivariano, que abre a zona de rebaixamento. Além disso, a distância para o Z-2 aumentou, já que o São Bento (15º) soma apenas seis.

O Santo André volta a campo sábado (15h), no Estádio Bruno Daniel, para enfrentar o Ituano, sétimo colocado, com 13.