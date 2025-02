Em empate sem gols, Água Santa deixa zona da degola

Em um empate sem gols, o Água Santa dividiu pontos com a Portuguesa na noite de ontem, jogando na Arena Inamar. Mesmo que o resultado não seja animador para o torcedor diademense, o resultado tira, no momento, o clube da zona de rebaixamento do Paulistão.

Apesar do primeiro tempo sem emoção, o Água Santa foi o time que teve as principais ações e criou as melhores chances. Uma paralisação logo no início de jogo, por conta de uma torre de iluminação apagada na Arena Inamar, que durou cerca de dez minutos, atrapalhou o ritmo do time diademense.

Mesmo assim, aos 33 minutos, o Netuno quase abriu o placar com uma finalização de Davi Gomes.

A segunda etapa foi mais aberta, com boas chances para ambos os lados. Porém, para não terminar com derrota em casa, o Netuno precisou de um milagre de Luan em chute de Messias, após bate e rebate na área.

O empate mantém o clube na lanterna do Grupo B, com seis pontos. Mas o ponto somado é suficiente para a equipe escapar para fora da zona da degola. Agora, o Água Santa tem a 14ª campanha geral, enquanto Inter de Limeira e Velo Clube ocupam as últimas posições.

Em três partidas com o comandante Pintado, o Água Santa ainda não venceu - são dois empates e uma derrota.

Na reta final do estadual, cada ponto vai valer para o time de Diadema na luta contra o rebaixamento, e pela décima rodada, o time viaja até a Baixada, e encara o Santos, às 20h30, na Vila Belmiro, no próximo domingo (16).