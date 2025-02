Léo Jabá marca dois e São Bernardo bate Noroeste fora de casa

O São Bernardo FC se provou mais uma vez no Paulistão na noite de ontem e, jogando fora de casa, virou para cima do Noroeste, e voltou para o Grande ABC com um 3 a 2.

Com o resultado, o Tigre continua na ponta do Grupo D, com 19 pontos, à frente de Ponte Preta (18), Palmeiras (13) e Velo Clube (5). Além disso, a virada mantém o Aurinegro com a segunda melhor campanha geral da competição.

Pela décima rodada, o São Bernardo retorna ao estádio 1º de Maio, e tem um compromisso contra o Guarani no próximo domingo (16), às 16h.

O JOGO

A partida foi agitada desde o primeiro momento. O Tigre foi ameaçado logo aos cinco minutos iniciais, quando Dudu Moraíma aproveitou a confusão na área e o gol vazio, sem o goleiro Alex Alves, para marcar um golaço de bicicleta, em contra ataque do Noroeste.

Mas não demorou muito para a reação aurinegra. Aos 15 minutos, o tacante Rodolfo sofreu pênalti, e Léo Jabá empatou para o Sao Bernardo. Léo Jabá voltou a aparecer aos 30, quando tentou cruzar na área, mas levou sorte, e acabou encobrindo o goleiro adversário, virando o jogo para o Tigre.

O primeiro tempo ainda guardava mais emoção aos torcedores, quando o Tigre teve outro pênalti, convertido por Fabrício Bruno aos 45 minutos. Já nos acréscimos, aos 50, Carlão bateu de primeira e diminuiu para os mandantes.

Ao contrário do primeiro tempo, a etapa final foi calma. Com a vantagem no placar, o São Bernardo optou por manter a cautela e segurar a posse de bola até o apito final, enquanto o Noroeste levou pouco perigo ao gol de Alex Alves.