Atlético-MG bate Itabirito e garante vaga nas semifinais do Campeonato Mineiro

O Atlético-MG segue na luta pelo hexa do Campeonato Mineiro. Na noite desta quarta-feira, em partida válida pela oitava e última rodada da primeira fase, recebeu o Itabirito, no Mineirão, e com gols de Cuello, Hulk e Deyverson, superou o adversário por 3 a 0, se garantindo na próxima fase.

Com o resultado, o Atlético foi a 16 pontos, mas se manteve na vice-liderança do Grupo A, com a mesma pontuação do Tombense, mas atrás no número de vitórias (5 a 4). Com isso, se classificou como o melhor segundo colocado entre os três grupos. Já o Itabirito, com oito, se despede na lanterna do Grupo B.

Segundo o regulamento da Federação Mineira, o melhor segundo colocado encara o líder com melhor desempenho, que foi o Tombense. Esta fase será disputada em dois jogos, com o Tombense decidindo em casa. Do outro lado, Cruzeiro e América-MG decidem a outra vaga na decisão, com o time americano decidindo em casa, no Independência. Vila Nova, com quatro, e Aymorés, com sete pontos, foram rebaixados após esta última rodada da fase de grupos.

O duelo decisivo começou com domínio do Atlético, que até teve boas chances nos minutos iniciais, mas pecou na finalização das jogadas. Além disso, com uma linha de cinco marcadores, o Itabirito não dava espaços ao time da casa, que chegou com perigo principalmente em chutes de fora da área.

A solução, porém, veio dos lados do campo. Aos 42, Rubens ganhou uma dividida pela esquerda, tirou de dois marcadores e cruzou rasteiro para Cuello, de primeira, anotar o primeiro gol dele com a camisa do Atlético, e levar a equipe em vantagem para o intervalo.

Na volta para o segundo tempo, logo no primeiro minuto, Rubens saiu cara a cara com Rodolfo, que operou um milagre e evitou o segundo do Atlético. Entretanto, aos 12, Jamerson derrubou Cuello na área e o árbitro assinalou pênalti. Hulk foi para a cobrança e não desperdiçou, ampliando a vantagem.

O Itabirito teve a chance de diminuir com Léo Reis, que aos 25, bateu de fora da área e parou em grande defesa de Everson. Do outro lado, Júnior Santos teve a chance de fazer mais um aos 38, mas cara a cara com o goleiro, chutou em cima de Rodolfo Castro. A festa do Atlético ficou completa aos 46, quando em falha da defesa, Deyverson aproveitou rebote em chute de Igor Gomes e selou a vitória por 3 a 0.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 3 X 0 ITABIRITO

ATLÉTICO-MG - Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino (Fausto Vera), Gustavo Scarpa (Júnior Santos) e Rubens (Igor Gomes); Cuello (Bernard) e Hulk (Deyverson). Técnico: Cuca.

ITABIRITO - Rodolfo Castro; Cesinha, Jamerson, Luanderson Santos e Bryan; Gustavo Crecci, Lissandro (Alison), David Lucas (Bruno Menezes) e Ramon (Alessandro Vinícius); Luan (Jô) e Léo Reis. Técnico: Ricardo Drubscky.

GOLS - Cuello, aos 42 minutos do primeiro tempo. Hulk, aos 14, e Deyverson, aos 46 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Nenhum.

ÁRBITRO - Murilo Francisco Misson Júnior (MG).

RENDA - R$ 890.849,39.

PÚBLICO - 25.607 torcedores.

LOCAL - Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG).