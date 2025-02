Para ?economizar?, Zema come banana com casca

Para criticar a alta de preços dos alimentos, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), publicou ontem, no Instagram, um vídeo em que aparece comendo uma banana com casca. "Desta vez eu recorri a uma nutricionista para ver se podia ou não (comer banana com casca), e ela falou que sim. Não fica tão bom quanto a banana pura, mas dá para encarar nesses tempos em que os preços dispararam. Fica aí uma sugestão que pode funcionar", diz o governador no vídeo.

Na semana passada, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva orientou a população a deixar de comprar produtos que estejam muito caros. "Uma das coisas mais importantes para a gente poder controlar o preço é o próprio povo. Se você vai ao supermercado e desconfia que tal produto está caro, você não compra. Se todo mundo tiver a consciência e não comprar aquilo que acha que está caro, quem está vendendo vai ter de baixar para vender, porque, senão, vai estragar", declarou o petista, durante entrevista às rádios Metrópole e Sociedade, da Bahia.

Lula afirmou ainda que é preciso "educar" as pessoas para trocar produtos caros por opções mais baratas. "Esse é um processo educacional que nós vamos ter que fazer com o povo brasileiro. O povo não pode ser extorquido", disse o presidente.

Teletubbies

O ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB), criticou o vídeo de Zema. "Tenho respeito por você, mas suas redes sociais estão cada vez mais Teletubbies. Comer banana com casca para tratar de inflação, politizando até o café da manhã, está muito falso", disse o ministro.