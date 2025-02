Desocupação de prédio invadido deve ser feita na segunda

Uma nova alteração de prazo para desocupação do prédio invadido na R. José Benedetti, no bairro Cerâmica de São Caetano, foi determinada pela 4º Vara Cível da cidade nesta quarta-feira (12). Segundo decisão do juiz José Francisco Matos, a data limite para que o Movimento Olga Benário (conhecido como Ocupação Alceri Gomes) saia do imóvel deixa de ser esta quarta e passa para sexta (14).





O esvaziamento da propriedade particular, todavia, mesmo que sob força policial, deve ser feito na manhã de segunda (17), segundo o advogado Mateus Magarotto, que defende na Justiça o proprietário de 87 anos, Manoel José Afonso.





A mudança de data aconteceu depois de uma petição do grupo de invasores à Vara. Segundo a representação de Layse Hiromy Yamauti (que, inclusive, foi repudiada pelo juiz são-caetanense), o prazo de 15 dias para deixarem o prédio deveria ser contado da emissão do mandato processual e não do da intimação ao caso. "Agora não compensa despachar com o juiz uma contestação sobre acatar a nova data. E, aliás, qualquer discussão judiciária que fizéssemos, extrapolaria estes dois dias restantes. (...) A verdade é que, apesar da nova determinação, não haverá prejuízo para ambas partes", finalizou.





A INVASÃO

O movimento tomou o prédio de três andares em novembro do ano passado. Segundo os invasores, a ideia era criar no local uma casa abrigo para mulheres vítimas de violência, uma creche e uma cozinha comunitária.





De acordo com o oficial de justiça e o Conselho Tutelar, o grupo não oferece nenhuma das propostas iniciais. A Enel investiga ainda um ‘gato’ de energia no local, que furta eletricidade indevida do poste da rua.