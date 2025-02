8ª Copa do Brasil de Esportes de Contato premia ação social de São Caetano

São Caetano foi um dos grandes destaques da Copa do Brasil de Esportes de Contato, realizada no último fim de semana em Aracruz (ES). O evento reuniu mais de 200 atletas de diferentes estados do Brasil, competindo nas modalidades de Kickboxing, Grappling e Boxe amador. A Copa teve como objetivo definir campeões para o cinturão Brasileiro e dar os primeiros passos na seletiva para a Copa do Mundo de Artes Marciais (World Cup Argentina 2025).

Organizada pela FECAP (Confederação Capixaba de Esportes de Contato) e a CONFBEC (Confederação Brasileira de Esportes de Contato), com o apoio da prefeitura de Aracruz e da Secretaria de Esportes, a competição contou com representantes de estados como Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Entre os competidores, destacou-se a escola “Kickboxing e Saúde para todos”, coordenada pelo professor Anderson Reis, de São Caetano.

A competição também foi marcada pela vitória de Marco Rogerio Talebi, que se sagrou campeão Brasileiro de Boxe na categoria Master, após vencer Fabio Rex em uma luta que foi decidida por unanimidade.

A próxima seletiva para a Copa do Mundo de Artes Marciais acontecerá em Vila Velha (ES), durante o Campeonato Brasileiro, nos dias 17 e 18 de maio. A novidade para a próxima competição será a inclusão do K1 Light, uma nova modalidade de combate no tatame, recentemente autorizada pelo Ministério do Esporte.