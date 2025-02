Centro Hospitalar Municipal de Santo André recebe ‘Selo Bronze’

O CHMSA (Centro Hospitalar Municipal de Santo André) recebeu nesta terça-feira (12) o selo interno nível Bronze do Programa Corporativo de Qualidade e Melhoria Contínua da FUABC (Fundação do ABC). Gerenciado pela FUABC em parceria com a Prefeitura, o equipamento de saúde cumpriu todos os requisitos em um rigoroso processo de avaliação iniciado em abril de 2024.

O selo Bronze indica que o CHMSA está em conformidade com os padrões de qualidade em termos de Legislação e Documentação. A próxima meta para a unidade é alcançar o nível Prata, que foca em Gestão por Processos e Mapeamento de Riscos, seguido pelo nível Ouro, que representa a excelência em Gestão por Resultados.

Durante a cerimônia de entrega, a diretora administrativa do CHMSA, Evelyn Ribeiro Rodio, destacou a transformação da unidade nos últimos meses. “Com a visita da área de Qualidade da FUABC em abril do ano passado, começamos a repensar o planejamento e elegemos três pilares para 2025: cuidado centrado no paciente, sustentabilidade e otimização de espaços e recursos. Agradeço o apoio de todos que contribuíram para atingirmos esse objetivo hoje. Nosso CHMSA é grande, faz muito, e tudo isso é graças a vocês”, afirmou.

A unidade hospitalar é referência em assistência e ensino, funcionando como um hospital-escola para alunos de graduação e pós-graduação em programas de residência médica. Ao todo são 34 especialidades, sete salas cirúrgicas e 266 leitos. Em 2024, contabilizou mais de 47,6 mil atendimentos no Pronto-Socorro. Realiza mensalmente 14 mil exames e 12 mil atendimentos ambulatoriais. Mais de 1,7 mil colaboradores integram a equipe, entre funcionários diretos e terceirizados.

Reconhecimento e expectativas - Representando o prefeito Gilvan Junior, a vice-prefeita de Santo André, Silvana Medeiros, ressaltou a relevância do CHMSA para a cidade. “A antiga Santa Casa se tornou um hospital-escola, uma referência em Santo André. Vocês têm feito um excelente trabalho, com muita qualidade, e hoje estão colhendo os frutos. Parabéns a todos os colaboradores do hospital e da Fundação do ABC pela iniciativa. Tenho certeza de que voltarei aqui em breve para o Selo Ouro.”

O presidente da FUABC, Luiz Mário Pereira de Souza Gomes, destacou o papel da entidade na promoção da qualidade na saúde pública. “É um orgulho muito grande participar de um evento como esse e dessa evolução. A FUABC tem feito um trabalho sério e comprometido com a saúde de qualidade para a população. Nosso Escritório de Projetos é relativamente jovem, mas tem cumprido um papel magnífico. Esse selo é um primeiro passo e traduz literalmente o nosso compromisso com a assistência. A Fundação do ABC só tem razão de existir se estiver focada nesses objetivos de respeito, qualidade, seriedade, transparência e assistência à saúde da população. O CHMSA é um exemplo não só para Santo André, mas para toda a nossa região.”

O secretário de Saúde de Santo André, Pedro Seno, enfatizou a importância do hospital para o município. “Tudo o que acontece aqui é muito significativo para a cidade. Esse trabalho é muito relevante e muda a vida das pessoas que estão sendo tratadas aqui. Parabéns pela conquista e contem sempre conosco.”

Para o diretor-geral do CHMSA, Willian Faria, o sucesso da unidade é resultado do trabalho em equipe. “Ninguém aqui anda sozinho. Trabalhamos em equipe e, por isso, temos obtido tantas conquistas. Desde a primeira visita, passamos a ouvir a equipe de Qualidade da FUABC, a entender o que precisávamos ajustar e a buscar as soluções. Este não é só um selo, é a certeza de entregar melhor saúde aos pacientes e melhores condições de trabalho aos nossos colaboradores. O selo não é meu, é nosso. O legado fica. E nós não sonhamos baixo. Vamos chegar no Ouro. Esse é o nosso compromisso.”

Melhoria contínua

Diretora de Projetos e Qualidade da Fundação do ABC, Gleice Girotto falou brevemente sobre o desafio de estruturar, há cerca de um ano, uma ferramenta robusta para apoiar as unidades gerenciadas, com acesso às metodologias mais modernas e eficientes que os sistemas de qualidade atuais permitem. “Foi nesse momento que surgiu o Programa Corporativo de Qualidade de Melhoria Contínua, que reúne mais de 950 critérios em processos assistenciais e de gestão, com base em diversas metodologias nacionais e internacionais vigentes, além de normas e legislações", explicou.

Sobre a certificação do Centro Hospitalar Municipal, ela completou: “Agradeço a todas as equipes do CHMSA, que nos receberam e apoiaram nesse processo, com acesso irrestrito às áreas e documentos, o que permitiu uma avaliação ímpar na unidade. O Programa de Qualidade e a ideia do Selo Interno nos fazem acreditar que, juntos, podemos deixar um legado positivo para a saúde pública, por meio de um modelo de assistência segura, humanizada e uma gestão de excelência nas unidades gerenciadas pela FUABC e, hoje, especificamente, no Centro Hospitalar Municipal, que é um patrimônio do município de Santo André.”

Emocionada, Karen Amaral, coordenadora corporativa de Qualidade da FUABC, também parabenizou as equipes do hospital pela conquista. “É motivo de muita alegria estar aqui hoje. Foi uma evolução enorme desde abril de 2024 até a última visita, em dezembro, quando confirmamos a pontuação necessária para a acreditação. Agradeço a todos vocês, que abriram as portas do Hospital e atingiram 90% dos itens obrigatórios e 92% dos demais itens de um roteiro extremamente difícil. Isso demonstra a qualidade com que essa unidade desenvolve seu trabalho. Não tenho dúvidas de que o selo ouro chegará muito em breve.”

Programa de qualidade

Lançado em setembro de 2023, o Programa Corporativo de Qualidade e Melhoria Contínua da FUABC oferece suporte técnico às unidades de saúde gerenciadas para que estejam aptas a buscar acreditações de qualidade, assim como estimular o compartilhamento de experiências exitosas e boas práticas. Para isso, foram criados selos internos de avaliação de qualidade assistencial e administrativa instituídos pela própria mantenedora, divididos em três níveis: Ouro, Prata e Bronze. A expectativa é de que as acreditações nacionais e internacionais das unidades de saúde sejam uma consequência da criação deste programa.

O projeto conta com apoio da Presidência e da área de Governança Corporativa da mantenedora. O CHMSA é a terceira unidade a receber o Selo Bronze e a primeira na região do ABC. A primeira certificação foi entregue em maio de 2024 ao Hospital Municipal de Mogi das Cruzes. Em agosto foi a vez do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Sorocaba.