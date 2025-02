Ribeirão Pires inicia preparativos para o 32º Rebanhão de Carnaval

Entre os dias 2 e 4 de março, A Tenda Multicultural do Complexo Ayrton Senna sediará o 32º Rebanhão de Carnaval da cidade, organizado pela Renovação Carismática Católica local, com apoio da Prefeitura de Ribeirão Pires.

A programação terá início sempre às 9h e segue até às 16h, com diversas atividades, entre pregação, louvor e estímulo. No domingo e na terça-feira, às 16h, será celebrada a Santa Missa, bem como na segunda-feira, às 10h.

Com o tema “Senhor, a quem iríamos nós?”, o Rebanhão proporcionará grande celebração religiosa para a fidelidade de todas as idades. Neste ano, entre as atrações estão o Pregador e Missionário Hélio Maria e o Diácono Kal Tedesco, além de pregadores e padres da região.

Rebanhão para crianças e adolescentes – O evento contará, ainda, com programação especial para as crianças e adolescentes. Com espaço para a evangelização de forma lúdica, por meio de brincadeiras, dinâmicas e pregações.