Helicóptero da PM é atingido em operação no Rio e faz pouso forçado

Um helicóptero da Polícia Militar foi atingido durante um operação no Rio de Janeiro, na tarde desta quarta-feira, 12, e precisou fazer um pouso forçado. O tiroteio provocou o fechamento da Avenida Brasil e da Linha Vermelha, na altura da Cidade Alta, nos dois sentidos.

Segundo informações da Secretaria da segurança Pública do Rio, durante o confronto, o helicóptero foi alvejado com dois tiros e fez um pouso forçado no Comando Naval da Marinha, na Penha.