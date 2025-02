Zé Felipe leva José Leonardo ao pediatra e diz: 'Vai ter que fazer dieta'

José Leonardo, filho de Zé Felipe e Virginia, sempre chama a atenção por sua fofura quando aparece ao lado dos pais ou das irmãs. Mas agora o cantor compartilhou nos Stories do Instagram um vídeo com o pequeno, que tem cinco meses de vida, contando como foi a consulta médica no pediatra do filho.

Segundo ele, o caçula está um pouco acima do peso e vai precisar fazer dieta: "Hoje foi dia de médico, meu e do Zezinho [José Leonardo]. Ele vai ter que fazer dieta e emagrecer. Muito leite."

A Virginia também postou um clique do filho nas redes onde ele aparece na balança, que marcava cerca de oito quilos. Na publicação, o cantor também contou que José Leonardo vai começar a introdução alimentar em março: "Mês que vem já começa a papar. Não dá vontade de morder essa bochecha? Que moleque bonito!"