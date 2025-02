Beniamino Gigli em São Caetano. Josefina Spagnuolo no Scala de Milão. Bidu Sayão nos Estados Unidos. As divas da Rádio Gazeta. Notas e memórias de dois professores.

SÃO CAETANO

8-11-1951 - Beniamino Gigli, um dos maiores tenores líricos do século XX, apresenta-se na Matriz Sagrada Família, em São Caetano.

Memória, 4-2-2025.

BENIAMINO GIGLI

Gigli não foi apresentado na Matriz Nova de São Caetano em 11 de agosto de 1951. Ele não veio a São Caetano para ser visto e ouvido como cantor lírico. Gigli era amigo de infância do vigário de São Caetano. Estava se apresentando, creio, no Theatro Municipal de São Paulo.

Naquele domingo de manhã, manhã o trem e veio para São Caetano. Foi à igreja visitar o amigo. Que o chamou para cantar a missa (e não na missa), o que dela faria uma missa cantada. Ficou oculto no mezanino, onde está o órgão.

Era organista o Previato, mestre do forno contínuo da Cerâmica São Caetano, onde eram cozidas telhas e tijolos de taguá, na Divisão de Terra Cota.

Depois da missa, os padres e Gigli foram almoçar na casa de uma família da localidade, na rua Santo Antônio, na esquina ou na proximidade da rua Baraldi.

José de Souza Martins

NOTA DA MEMÓRIA – O professor Martins acrescenta que as informações sobre Gigli foram passadas pelo professor Oscar Garbelotto. “Ele (Garbelotto) estava na missa e tinha a lista das músicas cantadas por Beniamino na missa”, completa o professor.

A pesquisa: além do 11 de agosto, aparece uma outra data da presença do cantor em São Caetano: 7 de setembro de 1951.

Além da foto hoje republicada, Beniamino Gigli aparece em outras três fotografias, publicadas pela revista “Raízes” na edição nº 9, de julho de 1993, então editada pela Assessoria de Comunicação da PMSCS.

Numa das fotos, o cantor está ao lado do prefeito Angelo Raphael Pellegrino na saída da matriz Sagrada Família. Aparece como crédito: “Acervo Museu de São Caetano”.

LÍRIO NA TV

Em 7 de fevereiro de 1955 estreia na TV Paulista, Canal 5, o “Concert Hall”, com os grandes nomes da música lírica internacional: “pela primeira vez ao público brasileiro”.

Entre as atrações, Balduína de Oliveira Sayão, a Bidu Sayão (Rio de Janeiro 1902, EUA 1999), intérprete lírica, considerada uma das maiores estrelas da ópera de todos os tempos.

Memória, 7-2-2025

BIDU SAYÃO

Como apreciava a voz de Bidu Sayão! Ia à Discoteca Municipal, em São Paulo, na esquina do Viaduto Dona Paulina com Brigadeiro Luiz Antonio. Aproveitava para também ouvir Agnes Ayrea, Maria Karesca e Josefina Spagnuolo, divas da Rádio Gazeta.

Alexandre Takara, orientador desta página Memória.

JOSEFINA ESPANHOL

São Caetano tem uma filha querida que há mais de 30 anos divulgou o nome da cidade: Josefina Spagnuolo. Viajou pelo Brasil, cantou nos grandes palcos de Buenos Aires e Montevidéu. Ganhou dois troféus Roquete Pinto, em 1951 e 1952, como a melhor cantora lírica de São Paulo.

Excursionou pela Europa, para concertos em Lisboa, Gênova e Milão.

Em Milão, Josefina Spagnuolo foi apresentada no Teatro Scala, fez um curso de aperfeiçoamento com Gianfranco Manfredi e o maestro Bruno Bettinelli. Surpreso pela beleza e facilidade de voz de Josefina Spagnuolo, Bettinelli compôs, especialmente para ela, duas canções, manuscritas e autografadas, com uma dedicatória das mais honrosas.

Memória, 9-5-1999

WILMA BENTIVEGNA

“Se o azul do céu escurecer, e a alegria na terra fenecer, não importa, querido, viverei do nosso amor”.

Original: "Hymne à l''amour"; Letra de Edith Piaf, musicada por Marguerite Monnot. Versão de Odair Marsano. Gravação de Wilma Bentivegna, sucesso em 1959.

Memória, 8-2-2025

ALIANÇA FRANCESA

Bons tempos aqueles em que solfejávamos e cantávamos as músicas de Edith Piaf, como Hymne à L''amour, La vie en rose e Sous le Ciel de Paris! Nessa época, eu era aluno da Aliança Francesa, em São Paulo. Década de 1960. Bons tempos aqueles, apenas interrompidos pelo golpe militar de 1964.

Foi-se a era da inocência.

Alexandre Takara

GUIOMAR NOVAES

Amanhã a gente conta.

Crédito da foto 1 – Coleção: Josefina Spagnuolo (em memória); acervo: Projeto Memória

Crédito da foto 2 – Acervo: Fanny Scartozzoni, na revista Raízes, Fundação Pró-Memória de São Caetano, julho de 1997 (nº 15)

Crédito da foto 3 – Crédito: Carvalho Collection/Getty Images

Crédito da foto 4 – Dicionário Cravo Albin da MPB

SAUDADES. Foto clássica de Josefina Spagnuolo que ela doou à Memória, Beniamino Gigli na Matriz Sagrada Família, Bidu Sayão do Rio de Janeiro aos Estados Unidos, Wilma Bentivegna a cantora predileta do prefeito Newton Brandão

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 12 de fevereiro de 1995 – Edição 8935

EDUCAÇÃO & TRABALHO – Em 1995, o Grande ABC tinha 80 cursos profissionalizantes.

Entidades mantidas pela indústria, comércio, Estado e entidades diversas oferecem opções de formação e aprimoramento em 11 unidades.

O Senai era líder em automação; o Senac-Santo André em idiomas; e o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC mantinha curso supletivo.

Reportagem: Cristina Bodas.

RIO GRANDE DA SERRA – Lazer na cidade vive características Cinderela.

A falta de opções levava moradores de Rio Grande a buscar diversão nas cidades próximas, mas só até meia-noite, horário que passava o último trem de volta para casa.

Crédito da foto 5 - Koldeway AC (Banco de Dados)

LENDA. Jovens de Rio Grande da Serra sofrem para não virar abóbora: paisagem noturna é regulada pelo horário de trens e ônibus

EM 13 DE FEVEREIRO DE...

1905 – Roma, 13. Em Nápoles, os estudantes promoveram uma barulhada para obter a abolição da sobretaxa de exames.

1938 – Fundação da Associação Comercial e Industrial de São Bernardo, no Distrito de Santo André, hoje Acisa.

1955 – Câmara Municipal de Santo André rejeitava o veto do prefeito ao projeto que instituía o abono de Natal aos servidores.

1960 - O Odeon Clube, de São Bernardo, inaugura sua sede social, na Rua Dr. Padre Lustosa. Um baile é realizado, com a orquestra de Orlando Ferri e os cantores Isaura Garcia, Francisco Egídio, Peri Ribeiro e Léo Romano.

1990 - Falecia, na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André, onde morava há 40 anos, Antonio Venceguerra, aos 81 anos.

Operário, Venceguerra trabalhou em empresas como Swift e Nordon e foi militante do Partido Comunista, sem exercer cargas de cúpula. Deixou precioso depoimento gravado, que pode ser consultado no Museu de Santo André.

HOJE

Dia Mundial do Rádio

Dia Estadual do Ministério Público de São Paulo.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Em Rondônia, hoje é o aniversário de Alto Paraíso, Campo Novo de Rondônia, Candeias do Jamari, Castanheiras, Corumbiara, Governador Jorge Teixeira, Ministro Andreazza, Mirante da Serra, Monte Negro, Novo Horizonte do Oeste, Rio Crespo, Seringueiras, Theobroma e Urupá.

E mais: Aquiraz (CE), Pindaí (BA) e Presidente Vargas (MA).

São Benigno

13 de fevereiro

O mártir deste dia – um dentre os 18 santos que levam esse nome – nasceu e foi presbítero de Todi, Itália. Pertence aos mártires da última perseguição, no início do século IV.