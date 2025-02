CVC realiza convenção que vai debater o turismo no País

A CVC, operadora de turismo com sede em Santo André, realiza a partir de hoje a sua Convenção Nacional 2025. O evento, que reunirá 1.800 pessoas, será realizado no Centro de Convenções do Anhembi, na Capital, e vai até domingo.

Políticos, empresários e autoridades dos governos federal, estadual e municipal, além de integrantes de sua equipe, franqueados e agentes de viagem vão participar do evento.

O encontro terá três painéis principais. Hoje, às 16h, o governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD) e o presidente da Embratur (Empresa Brasileira de Turismo, Marcelo Freixo, vão falar sobre o papel do Estado para alavancar Investimentos no setor de turismo.

Amanhã, às 12h, os debates versarão sobre a força da mulher no setor de turismo. O tema será conduzido pelas secretárias de Turismo de Alagoas, Bárbara Braga; da Paraíba, Rosália Lucas; a senadora Daniella Ribeiro e a deputada federal Renata Abreu.

O terceiro tema a ser debatido será o protagonismo regional para fomento do turismo nacional, marcado para domingo, às 11h, com o prefeito de Florianópolis, Topázio Neto; o secretário de Turismo do Rio Grande do Sul, Ronaldo Santini; e o secretário municipal de Turismo de São Paulo, Rui Alves.