Obituário - 13 de fevereiro de 2025

Deusdete Alves Vasconcelos

(Saúde, Bahia, 25-1-1947 – São Paulo, 8-2-2025)

Na história do boxe brasileiro, a presença de Deusdete Alves Vasconcelos. Veio menino, com a família, para São Paulo, e começou a treinar aos 14 anos. Como profissional, disputou dez lutas, com apenas uma derrota.

O auge foi em 1972, quando participou dos Jogos Olímpicos de Munique, na Alemanha. Representou o Brasil várias vezes, aqui e lá fora. Trabalhou na Pirelli e morava em Ribeirão Pires.

Em abril de 2022 participou de um programa na Rádio Pérola da Serra, de Ademar Bertoldo, apresentado por Alcilene Evangelista, ao lado de outros ex-pugilistas: Servílio de Oliveira, Elias Gomes e Evaldo dos Santos.

Deusdete declarou: “Foi o Servílio quem me arrumou serviço na Pirelli e eu pude treinar com o Carollo”.

Era o auge do boxe no Clube Atlético Pirelli. Deusdete, aposentado dos rinques desde 1975, aos 28 anos, não deixou de praticar esportes, participando de corridas de rua até recentemente, ao mesmo tempo que mantinha o Bar e Mercearia Ponto do Atleta, em Ribeirão Pires.

Deusdete parte aos 78 anos. Era filho de Álvaro Correia Vasconcelos e Olívia Vasconcelos. Casado com Maria Alves Vasconcelos, deixa dois filhos, Marcelo e Vanessa, e dois netos, Pedro Henrique e Arthur. Residia no bairro Bertoldo, em Ribeirão Pires. Foi sepultado no Cemitério São José.

SANTO ANDRÉ

Inês Nardezi, 96. Natural de Santa Rita do Passa Quatro (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 8. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Hilda da Conceição Farjani, 90. Natural de Santos (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 8. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Arlindo Souto de Proença, 79. Natural de Buri (SP). Residia na Vila Bancária, em São Paulo, Capital. Dia 8. Memorial Jardim Santo André.

Edina Cavalcanti dos Santos, 76. Natural de Coroados (SP). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Geraldo da Silva, 75. Natural de Mata Grande (Alagoas). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Leite da Silva, 72. Natural de Teófilo Otoni (Minas Gerais). Residia no Jardim Fabiana, em Embu das Artes (SP). Dia 8, em Santo André. Cemitério dos Jesuítas, em Embu das Artes.

Samuel Jovino de Souza, 70. Natural de Rolândia (Paraná). Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rubens Soares da Silva, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Dia 8. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Davi Lopes de Melo, 54. Natural de Afogados da Ingazeira (Pernambuco). Residia no Jardim Marek, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Maria Luiza Finco de Lima, 89. Natural de São Bernardo. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério de Vila Euclides.

Maria Eunice dos Santos, 85. Natural do Brejo da Madre de Deus (Pernambuco). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério de Vila Euclides.

Dirce Apparecida Mariano, 89. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério de Vila Euclides.

Nerino Grotti, 89. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Maria Stela, em São Paulo. Dia 7. Cemitério de Vila Euclides.

João Marques, 83. Natural de Cornelio Procópio (Paraná). Residia no Centro de Mandaguaçu (PR). Dia 8. Cemitério do Baeta.

Ademar Cardoso, 79. Natural de Marília (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 8, em Santo André. Velado em São Caetano. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Roberto Savordelli, 77. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério de Vila Euclides.

Maria Helena de Oliveira Camargo, 74. Natural de Juquitiba (SP). Residia no Centro do Distrito de Barnabés, em Juquitiba. Dia 8. Cemitério do Baeta.

Leda Aparecida Moreto, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério de Vila Euclides.

Silvana Simão, 61. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 7. Cemitério de Vila Euclides.

Renata Aparecida de Lima, 45. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Marcellina Maria Marcucci Casini, 98. Natural da Itália. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 8. Cemitério das Lágrimas.

Nivaldo Ermelino de Jesus, 66. Natural de São Caetano. Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 8, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Adriano Reis de Oliveira, 52. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 8. Crematório Vila Alpina.

DIADEMA

Lauro José da Silva, 102. Natural de Anadia (Alagoas). Residia no bairro Eldorado. Dia 8. Cemitério Municipal de Diadema.

João Pereira Neto, 79. Natural de Remigio (Paraíba). Residia no bairro Eldorado. Dia 8. Cemitério Municipal de Diadema.

Antonio Bomfim de Melo, 68. Natural de Santo Antonio de Jesus (Bahia). Residia no bairro Taboão. Dia 8, em Diadema. Memorial Jardim Santo André.

Leandro de Paula Faria, 49. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 8. Vale da Paz.

RIBEIRÃO PIRES

Jessé da Silva Costa, 89. Natural do Estado da Bahia. Residia no bairro São-Caetaninho, em Ribeirão Pires. Dia 8. Cemitério São José.

Idamar de Matos, 50. Natural de Tapejara (PR). Residia no bairro Ponte Seca, em Ribeirão Pires. Dia 7. Cemitério São José.