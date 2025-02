Exposição no Atrium Shopping traz acervo de carros históricos

O Clube das Viaturas Regional ABC, iniciativa que visa preservar a história dos veículos policiais e promover ações sociais, inaugurou neste mês o Espaço Expo Viaturas ABC no Atrium Shopping, em Santo André. O espaço dedicado à ação no shopping ocupa uma área de 375 m², repleta de carros históricos que fazem parte de um acervo único e exclusivo, com uma mídia de 16 veículos expostos, que vão sendo rotacionados periodicamente.

A visitação é gratuita e acontece aos sábados, das 10h às 20h, e aos domingos, das 14h às 18h. Para tornar a experiência ainda mais enriquecedora, o clube aceita doações de produtos não perecíveis, destinados a instituições de caridade da região. O local conta com um espaço cenográfico, inspirado nos antigos seriados americanos, que transporta os visitantes para uma atmosfera nostálgica dos anos passados.

Os pequenos também podem se divertir em áreas interativas, com carros de polícia americanos e veículos infantis, como buggies e quadriciclos policiais, além de ter a chance de se vestir com roupas cenográficas e tirar fotos em ambientes instagramáveis.

O clube