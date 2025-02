Durante show de Shakira no Rio de Janeiro, fãs fazem coro xingando Piqué

Na noite dessa terça-feira, 11, Shakira fez o chão do Rio de Janeiro tremer com seu show no Engenhão. A apresentação marcou o início da turnê mundial Las Mujeres Ya No Lloran. Como era de se esperar, a artista colombiana entregou uma baita performance, regada a hits, coreografias impecáveis, trocas de figurinos e momentos inesquecíveis.

Momentos antes de subir ao palco, a cantora fez uma publicação nas redes sociais contando como estavam os sentimentos de dar início à turnê após um ano de preparação: "Hoje é o dia. Neste momento, escrevo estas linhas do meu camarim. O reflexo no espelho me devolve a imagem de uma mulher que deixou seu último suspiro em cada ensaio, em cada acorde, em cada passo. Doze meses. Quatorze horas por dia. Um ano inteiro preparando cada detalhe com o objetivo em mente: dar a eles o melhor show da minha vida. Sei que a perfeição não existe, mas sei que esta noite me entregarei a você do jeito que sou, com minha voz aguçada pela experiência e minha pele marcada por cada batalha vencida e perdida. Hoje à noite, não será só para me ver cantar. Será uivar, sentir, gritar o que ainda não ousamos dizer. Dançando, rindo, chorando, nos abraçando, nos perdendo e nos encontrando em cada música. Porque o que construímos juntos não é só música. É um pacto. É uma língua, a língua da nossa matilha. E se uma coisa é verdade, é que um lobo nunca esquece sua matilha e depois desta noite cada um de vocês estará comigo para sempre. Mal posso esperar para vê-los agora! Estou aqui."

Segundo informações da Billboard, a arista abriu a noite explicando que as músicas da setlist foram construídas junto aos fãs que sempre a apoiaram e fez um discurso sobre empoderamento: "Nos últimos anos, eu tive alguns desafios, né? Mas se aprendi algo, é que as quedas, as quedas não são o fim, mas o começo de um voo mais alto. E nós, as mulheres, depois de cada queda, nós levantamos um pouco mais sábias, mais fortes, mais duras, mais triple M. E se queremos chorar, choramos, mas se não queremos chorar, faturamos. Bem-vindos à primeira noite da tour As Mulheres Já Não Choram."

Em certo momento, a plateia fez um coro xingando Gerar Piqué, com quem teve dois filhos e ficou em um relacionamento por 11 anos. A cantora se separou do jogador de futebol em 2022 após uma polêmica de traição. Os fãs presentes no show, começaram a gritar: "Ei Piqué, vai tomar no c*". Enquanto se ajeita para cantar, a artista é vista dando risada.

Shakira passou o show todo sorridente e ainda fez um sorridente agradecendo todo o amor e carinho que recebeu do Brasil ao longo de sua carreira: "Neste país que me abriu portas e me recebeu com tanto amor quando eu era só uma criança. Não esqueço disso. Eu não esqueço de vocês jamais. Esse é o verdadeiro reencontro de uma lobinha com sua alcateia. A cantora ainda realizará mais uma apresentação no país, que acontecerá na próxima quinta-feira, dia 13, em São Paulo."