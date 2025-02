Saiba tudo sobre o jogo Noroeste x São Bernardo FC no Paulistão

Noroeste e São Bernardo FC se enfrentam no estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, nesta quarta-feira (12), às 19h30. O Tigre, apesar de não vencer há duas rodadas, segue líder do grupo D, o mesmo do Palmeiras, que se encontra em terceiro lugar, dependendo apenas de si para se classificar para a próxima fase. O Noroeste vem de sete jogos sem vencer no estadual e conta com apenas uma vitória na competição em cima do Velo Clube. Terceiro colocado no Grupo C com sete pontos, o tempo está quatro atrás do vice-líder Novorizontino.

A equipe treinada por Allan Aal deve ir a campo com: Felipe Alves; Maycon, Rodolfo Filemon e Carlinhos; Cicinho, Dudu Miraíma, Denner, Thiago Lopes e Maykon Jesus; Pedro Felipe e Carlão. O técnico Ricardo Catalá deve escalar a equipe com: Alex Alves, Pedro Carrerete, Matheus Salustiano e Augusto; Hugo Sanches, Lucas Lima, Romison e Pará; Fabrício Daniel, Léo Jabá e Guilherme Queiroz. A partida será transmitida no Uol Play, Nosso Futebol+ e Zapping Sports.