Mirassol x Ponte Preta jogam pelo Paulistão: onde assistir e escalações

Mirassol e Ponte Preta jogam nesta quarta-feira (12), às 19h30, no estádio José Maria de Campos Maia, em partida válida pela 9ª rodada do Paulistão. Na última rodada da competição, o Leão empatou com o Noroeste em seu estádio, mantendo a equipe na segunda colocação do grupo A do campeonato estadual, atrás do Corinthians. O confronto contra a equipe campineira será o penúltimo em casa durante a fase de grupos do Paulistão.

A Ponte Preta chega motivada após garantir uma vitória de 2 a 0 contra o Guarani. Atualmente, a Macaca se encontra na segunda posição do Grupo D, somando 15 pontos. O São Bernardo lidera a tabela D com 16 pontos, e o Palmeiras se encontra na terceira colocação. O duelo será exibido pelos canais UOL Play, Nosso Futebol+ e Zapping Sports.