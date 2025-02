Moto-táxi e enchentes devem ser principais temas do 1º semestre, diz presidente da Câmara de SP

Discussões sobre a regulamentação do serviço de moto-táxi e de uma CPI para investigar as enchentes no Jardim Pantanal devem ser os principais temas dos trabalhos do 1º semestre deste ano na Câmara Municipal de São Paulo. A avaliação foi feita nesta quarta-feira (12) pelo presidente da Casa, Ricardo Teixeira, durante entrevista à Rádio Eldorado.

O serviço de moto-táxi é alvo de uma disputa judicial na qual, pelo menos provisoriamente, a Prefeitura vem conseguindo barrar a oferta pelas empresas 99 e Uber. Teixeira defendeu a regulamentação, mas com restrições e critérios para garantir a segurança dos passageiros.

Na entrevista, ele também disse que não pretende impedir investigações propostas pelo PT sobre as enchentes no Jardim Pantanal nem travar pautas ideológicas apresentadas por parlamentares de direita. "A preferência tem que ser dos 55 vereadores", alegou.