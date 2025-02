Vans escolares de Mauá passam por vistoria da Prefeitura

Até o final deste mês, a Secretaria de Mobilidade Urbana realizou vistoria em toda frota do transporte escolar que atua na cidade de Mauá. Cerca de 350 carros serão funcionando. O objetivo é cuidar para que os estudantes sejam prolongados para as aulas, e retornem para suas casas, de maneira segura.

São verificados os itens de segurança como travamento das portas, limitador de abertura lateral dos vidros, pneus e suspensão. “São itens de itens funcionais. Essa é uma ação importante para garantirmos que a trajetória das crianças seja segura e que intercorrências graves não ocorram”, afirmou o secretário de Mobilidade Urbana, Caio Carvalho.

A vistoria é obrigatória para todos os permissionários. Em caso de não comparação, o transportador será notificado duas vezes e, se a ausência persistir, o profissional será autuado conforme manda a lei.

As inspeções ocorrem de acordo com o número do prefixo e são realizadas em dois horários: das 9h às 11h e das 14h às 16h.