Santo André faz entrega de mochilas e material escolar

O Fundo Social de Solidariedade de Santo André está realizando entrega de mochilas e material escolar para crianças e adolescentes da cidade. Os itens distribuídos são fruto das arrecadações das Lojas Solidárias e doações de parceiros. O principal objetivo é permitir que os pequenos cidadãos andreenses em situação de vulnerabilidade possam ter acesso a itens que, por vezes, estão sobrando ou ocupando espaço na casa das pessoas.

Ao todo serão entregues mais de mil itens entre mochilas e demais acessórios escolares como lancheiras, caderno, estojo, lápis, caneta, borracha, apontador, giz de cera, lápis de cor, entre outros. Cerca de 250 crianças do Instituto Amigos da Beata Catarina e Judite Cittadini, localizado na Vila João Ramalho, foram beneficiadas nesta terça-feira (11). Na próxima semana está prevista mais uma entrega, no Jardim Riviera.

“Essa campanha tem um lugar especial no nosso calendário, pois leva esperança e dignidade para crianças em situação de vulnerabilidade. Entregar essas mochilas e ver o brilho nos olhos de cada uma delas é uma emoção indescritível. A solidariedade tem o poder de transformar vidas e é uma alegria fazer parte disso”, destaca a primeira-dama de Santo André, Jéssica Roberta.

“Vale ressaltar que o Fundo Social de Solidariedade recebe o ano todo doação de itens diversos, como materiais e mochilas escolares. As entregas podem ser realizadas por qualquer munícipe nas nossas Lojas Solidárias. São essas doações que nos permitem contribuir com o início do ano letivo de tantos pequenos andreenses”, explica a secretária de Assistência Social e Presidente do Fundo Social de Solidariedade, Ana Claudia de Fabris.

Para quem quiser contribuir, são aceitos itens novos ou em bom estado como alimentos, roupas, livros, itens de cama, mesa e banho, material escolar, entre outros.

As Lojas Solidárias estão em cinco endereços, quatro delas nos shoppings centers da cidade (ABC, Atrium, Grand Plaza e Shoppinho) e uma na Coop Queirós, no Centro.