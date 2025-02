Palavra do Leitor - 12 de fevereiro de 2025

Priscilla Simonato

‘Nosso papel terá como base o compromisso social’ (Política, dia 10). Gostei muito da entrevista da Dra. Priscilla Simonato, futura diretora da Faculdade de Direito de São Bernardo. Além de ser pessoa com raízes na cidade, demonstrou personalidade e competência para o cargo. Sou funcionário aposentado da Prefeitura de São Bernardo, procurador municipal, com 87 anos de idade, e tudo o que se refere à Faculdade me traz muitas recordações, pois fui, entre 1964 e 1966, um dos funcionários dela, por indicação do então prefeito Hygino de Lima! Participei de sua fundação! Ao me formar, na Faculdade Católica de Direito de Santos, em 1966, voltei para a Prefeitura! Conviver com Dr. Paulo Teixeira de Camargo e uma plêiade de professores no início da Faculdade foi uma experiência maravilhosa, que mexeu, e muito, com minha formação! Desejo, então, à Dra. Priscilla toda felicidade em sua nova jornada, prevendo a certeza de que ela irá conseguir tudo o que tem em mente, e que “nossa Faculdade” cresça mais ainda e continue sendo uma das melhores do Brasil!

José Bueno Lima

Santo André





Saúde em S.Bernardo

Os pacientes, sr. Gerson e sra. Neide, 81 e 82 anos, respectivamente, possuem indicações médicas para otorrino e pneumologista. No dia 21 de janeiro de 2025, fui até a Ouvidoria e expliquei o que estava acontecendo. No mesmo instante a atendente ligou para a UBS Vila Marchi, que agendou para os dias 17 e 28 de fevereiro, respectivamente. É um descaso ter que esperar 25 e 35 dias para ser atendidos. No caso da sra. Neide, a mesma já foi consultada por clínicos da UBS e sempre solicitamos encaminhamento para especialistas, porém, as receitas médicas foram sempre para outros procedimentos, os quais não têm nada a ver com as necessidades da paciente. Gostaríamos de sugerir ao sr. prefeito e aos responsáveis pela Saúde que se altere o sistema de atendimento para as especialidades sem ter de passar por clínicos. Com certeza o fluxo de pessoas na UBS irá diminuir. Sr. prefeito, que está assumindo o seu mandato, por favor construa uma UPA somente para idosos.

Gerson Nanzer

São Bernardo





Anistia

Com relação a anistia ou não dos baderneiros do 8/1, à população fica uma dúvida: como podem os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) “inocentarem” centenas de réus confessos da Lava Jato que roubaram descaradamente o erário da Nação, jogando o País na pecha de mais corrupto do mundo, e condenar baderneiros a 17 anos de prisão, que, sem chefe, cavalaria, armas de grosso calibre foram classificados como “golpistas”? Não apequena demais nossa Suprema Corte essa balança de Justiça capenga? Existe ou não uma descompensação? Ou condena todo mundo ou não condena ninguém!

Beatriz Campos

Capital

Ficha limpa

Discute-se em Brasília uma possível alteração na Lei da Ficha Limpa, de iniciativa popular com quase 2 milhões de assinaturas, aprovada em 2010 e que já barrou diversos políticos. A lei estabelece oito anos de inelegibilidade para cargos públicos em condenações por corrupção, lavagem de dinheiro, abuso do poder econômico, improbidade administrativa etc. Isso ajuda a depurar a classe política, que, via de regra, só pensa em interesses próprios ou partidários. Hoje temos muitos condenados por estes crimes exercendo cargos públicos novamente através de dribles que foram dados na lei e isso não deve ocorrer. Fala se na redução do prazo de oito para dois anos e não é isso que a sociedade quer, pois torna a lei praticamente nula. Entendo não ser longo o prazo de oito anos de inelegibilidade, como estão dizendo muitos políticos, por interesses pessoais, claro. Aliás, pessoas condenadas por este perfil nem deveriam concorrer mais a cargos eletivos. Diminuir para dois anos seria rasgar de vez a lei e trazer um grande retrocesso para o País que tanto clama por pessoas de bem nesta classe tão desacreditada.

Mauri Fontes

Santo André