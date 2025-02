São Caetano tem confronto direto na parte de cima da Série A-4

O São Caetano segue entre os melhores da Série A-4 do Paulista, apesar da derrota por 1 a 0 para Vocem, na última rodada, em Assis. E, hoje (20), busca a reabilitação em confronto direto com o Araçatuba na parte de cima da classificação.

Enquanto o Azulão é o quinto colocado, com nove pontos, o time do Interior ocupa a terceira posição, com um a mais.