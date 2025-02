Água Santa visa deixar lanterna do Paulistão contra Portuguesa

Após o bom empate em 1 a 1 contra o Palmeiras na última rodada, em Brasília, o Água Santa tem difícil missão diante da Portuguesa, às 19h30 de hoje, na Arena Inamar.

O jogo é um encontro importante para as equipes na luta contra a zona da degola. O Netuno tem a pior campanha do Estadual, com apenas cinco pontos, enquanto a Lusa, com nove, pretende se distanciar do Z-2.