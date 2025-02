Tigre busca reencontro com a vitória diante do Noroeste

A derrota por 2 a 0 para o Corinthians, na última rodada, interrompeu a sequência positiva do São Bernardo FC, que já somava cinco jogos de invencibilidade. Mas o time treinado por Ricardo Catalá se mantém com a terceira melhor campanha geral do Paulistão, e busca reencontrar a vitória hoje (19h30), fora de casa, contra o Noroeste.

Com 16 pontos, o Tigre lidera o Grupo D, mas perdeu vantagem confortável em relação aos demais adversários da chave. E no caso de uma derrota esta noite, o Aurinegro pode ser ultrapassado pela Ponte Preta, que soma 15.

O Noroeste, recém-promovido, vive campanha modesta, na terceira colocação da Chave C, com sete pontos.