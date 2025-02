Alerta amarelo: região sob aviso de chuva intensa e ventos fortes

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta amarelo para todo o Grande ABC até esta quarta-feira (12), com previsão de chuva moderada e ventos intensos ao longo do dia. A instabilidade pode trazer pancadas de chuva entre 20 e 30 mm/h, chegando a 50 mm ao longo do dia, além de rajadas de vento entre 40 e 60 km/h.





Apesar do risco ser considerado baixo para cortes de energia e quedas de galhos, autoridades reforçam a necessidade de atenção, principalmente em áreas de alagamento e regiões arborizadas. O Inmet recomenda que a população evite se abrigar sob árvores, não estacione veículos próximos a torres e placas de propaganda e reduza o uso de aparelhos eletrônicos conectados à rede elétrica.





Como fica o tempo?

A quarta-feira será marcada por muitas nuvens durante todo o dia, com pancadas de chuva isoladas entre a tarde e a noite. Mesmo com a previsão de chuva, o calor persiste, com temperaturas elevadas em todas as cidades da região.





Confira a previsão detalhada para cada município:





- Santo André – Mínima: 20°C | Máxima: 33°C

- São Bernardo – Mínima: 20°C | Máxima: 34°C

- São Caetano – Mínima: 20°C | Máxima: 32°C

- Diadema – Mínima: 20°C | Máxima: 32°C

- Mauá – Mínima: 20°C | Máxima: 32°C

- Ribeirão Pires – Mínima: 20°C | Máxima: 32°C

- Rio Grande da Serra – Mínima: 21°C | Máxima: 32°C





A Defesa Civil (199) e o Corpo de Bombeiros (193) estão à disposição para emergências